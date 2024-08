Crede di esser punto da una zanzara, muore a 23 anni: cos’era in realtà

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 17 agosto 2024. Giuseppe pensava di essere stato punto da una zanzara alla gamba destra lo scorso 13 luglio. Poi il pomfo è diventato sempre più grande e il 23enne ha cominciato ad accusare forti dolori. Sulla gamba si è formato un ascesso che ha mandato in necrosi l’arto. Un mese dopo, la morte. Ma Giuseppe in realtà non è stato punto da una zanzara: i medici sono convinti che si tratti di qualcos’altro. (Continua dopo le foto)

Il calvario di Giuseppe

Lo scorso 13 luglio, Giuseppe Russo si trovava a Collepasso, in provincia di Lecce. Mentre faceva pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava, è stato punto alla gamba destra. Il ragazzo inizialmente pensava si trattasse della puntura di una zanzara ma poi la situazione è peggiorata giorno dopo giorno. In un primo momento, il giovane era stato ricoverato nell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase ma negli ultimi due giorni, constato l’aggravamento continuo, è stato trasferito a Bari dove è morto per shock settico e insufficienza multiorgano. (Continua dopo le foto)

Bari, Giuseppe muore a 23 anni punto da un ragno violino

Giuseppe presentava con febbre alta, dolori all’arto, che poi è diventato necrotico e altri sintomi che, secondo i medici, erano compatibili con quelli causati dal morso di un ragno violino. Sulle esatte cause della morte del giovane sono in corso accertamenti clinici, che serviranno a stabilire con esattezza se il decesso del 23enne sia effettivamente collegato alla puntura del ragno. La notizia della morte di Giuseppe ha sconvolto tutti. “Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio. Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti”, è il messaggio di cordoglio della sindaca di Collepasso, Laura Manta. Ma è davvero così pericoloso il ragno violino?

