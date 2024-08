Home | Terribile incidente all’alba, macchina distrutta: non c’è stato nulla da fare

Un nuovo grave incidente si è verificato nel nostro paese. È avvenuto all’alba, intorno alle quattro del mattino, e per il conducente non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo, tanto che anche il volante dell’auto è stato trovato tra i detriti. (Continua…)

Leggi anche: Terribile incidente, bimba di 8 anni e la madre investite sulle strisce

Leggi anche: Incidente in piscina, gravissimo bimbo di 5 anni

Terribile incidente, macchina distrutta: nulla da fare per il conducente

Grave incidente nel nostro paese, vittima un uomo di cui ancora non è stata rivelata l’identità. È avvenuto all’alba, intorno alle 4 del mattino. L’auto, una Lancia Ypsilon, procedeva a velocità sostenuta, ma ad un certo punto ha perso il controllo dopo aver urtato lo spartitraffico. Dopo l’urto, il veicolo è carambolato, schiantandosi contro la parete di una rotonda. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)