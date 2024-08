Angela Carini, finisce male dopo le Olimpiadi: insulti e sfottò

L’esperienza olimpica a Parigi di Angela Carini è stata un disastro. La pugile italiana si è ritirata dopo pochi secondi nell’incontro con Imane Khelif, poi laureatasi campionessa olimpica. Dopo quell’incontro, però, Angela è stata bersagliata sul web: la pugile riempita di insulti e sfottò. (Continua…)

Angela Carini si ritira contro Imane Khelif

L’incontro di boxe a Parigi 2024 tra Angela Carini e Imane Khelif ha fatto molto discutere. Secondo molti, la pugile algerina non avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi perchè ha un livello di testosterone più alto rispetto alle altre atlete. Altri, inoltre, suppongono che sia un uomo. Angela si è ritirata dopo pochi secondi ed ha lasciato il ring in lacrime. L’algerina si è poi laureata campionessa olimpica. Per la pugile italiana, invece, si è messa male: dopo quell’incontro, infatti, è stata bersagliata sul web con insulti e sfottò. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)