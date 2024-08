Altri sport. Angela Carini, a poco più di ventiquattro ore dall’incontro con la pugile Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di rompere il silenzio sul suo presunto addio alla boxe. L’incontro con l’avversaria l’ha proiettata su scena internazionale per il clamore e le polemiche suscitate. Adesso la pugile italiana guarda con più lucidità a quei 46 secondi, per certi versi storici. Resta comunque fedele alla sua versione raccontata a caldo, quella che l’ha vista arrendersi subito al dolore, ma in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, ha aggiunto nuovi elementi al suo racconto. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Olimpiadi, atletica: Fabbri in finale nel getto del peso all’ultimo minuto

Leggi anche: Olimpiadi, pallanuoto: il Setterosa strapazza la Grecia e vola ai quarti

Angela Carini e il presunto addio alla boxe: la pugile rompe il silenzio

Angela Carini ha deciso di rompere il silenzio in merito al presunto addio alla boxe. La pugile italiana ha deciso di aggiungere nuovi elementi al suo racconto su quanto accaduto durante quei 46 secondi sul ring. “Sono passati davanti ai miei occhi tutti i sacrifici. Sono salita sul ring lasciando al di fuori di tutto quello che stava accadendo perché stava iniziando la mia Olimpiade, il mio sogno. Dopo aver ricevuto il primo colpo mi dava fastidio il caschetto e sono andata all’angolo e lì ho detto al maestro: ‘Mi fa malissimo il naso’. Appena sono rientrata, per andare verso di lei, ho ricevuto il secondo e lì ho avuto un impatto fortissimo: in quell’istante non ho capito nulla. Ero in un altro mondo. Avevo preso un colpo ed ero KO”, ha raccontato Carini durante un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Angela Carini ha spiegato il motivo che l’ha spinta a volersi ritirare dalla competizione dopo così poco tempo trascorso sul ring. Racconta di essersi sentita persa, di aver pensato alla sua famiglia e alla sua salute.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva