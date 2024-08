Getto del peso Fabbri in finale. Leonardo Fabbri ha fatto il suo ingresso nel lancio del peso alla sua seconda Olimpiade a Parigi, dopo una stagione all’aperto eccezionale. Ha iniziato con un lancio di 20.44, che ha rischiato di non qualificarlo per la finale dopo un nullo al secondo tentativo. Tuttavia, con grande determinazione, alla terza prova ha lanciato l’attrezzo a 21.76, ottenendo così il pass per la finale, registrando anche la miglior misura tra tutti i qualificati.

Don't sleep on 🇮🇹's Leonardo Fabbri 😤



The European Champ comes in clutch with a 21.76m 3rd attempt to top the men's shot put qualifiers ☄️



World record-holder and defending champion Ryan Crouser only needs one throw to qualify for the final with 21.49m. #Paris2024 pic.twitter.com/h8h0RUfXIj