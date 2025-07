Tour de France, Pogacar si sfila la maglia gialla: vince Yates, vola Healy

Tour de France, Tadej Pogacar ha deciso di togliersi la maglia gialla. Lo ha fatto consapevolmente, con una strategia chiara: evitare logoramenti inutili in una tappa che non voleva e non doveva gestire da leader. Un gesto tattico, per tenere il controllo della corsa senza sprechi, guardando alle montagne vere e ai rivali diretti.

Si riposa al Tour prima di Tolosa e dei Pirenei. Milan per la verde, Pogacar punzecchia la Visma mentre Healy… #tourdefrance #roadbike #15Luglio https://t.co/jzszyvuiZb — MTB i (@MTBiit) July 15, 2025

Il Tour de France 2025 ripartirà quindi domani da Tolosa con un nuovo padrone, almeno provvisorio: Ben Healy, che ha sfruttato la giornata di fuga per balzare in testa alla classifica generale. A prendersi però i riflettori della decima tappa è stato Simon Yates, che ha confermato il suo momento straordinario dopo il trionfo al Giro d’Italia.

Il britannico della Visma ha vinto a Le Mont Dore-Puy de Sancy, dopo 165 chilometri e ben otto gran premi della montagna. Una frazione durissima, conquistata grazie a un attacco secco nella salita finale, che gli ha permesso di staccare tutti gli altri fuggitivi.

Dietro di lui, a 9 secondi, è arrivato l’olandese Arensman della Ineos, mentre Healy, terzo a 31”, ha raccolto abbastanza vantaggio per indossare la maglia gialla per la prima volta in carriera. Dietro la fuga, il gruppo dei big ha vissuto un’altra giornata di duello a due tra Pogacar e Jonas Vingegaard, con gli altri costretti a inseguire. (continua dopo la foto)

Remco Evenepoel ha provato a rompere gli equilibri con un attacco nel finale, ma il fuoriclasse sloveno ha risposto in prima persona. L’unico a reggere il ritmo è stato, ancora una volta, il danese della Visma. I due sono arrivati insieme al traguardo, con distacchi congelati e una corsa che resta apertissima.

In classifica generale comanda ora Ben Healy, che guida con 29 secondi su Pogacar, 1’29” su Evenepoel, 1’46” su Vingegaard e 2’06” su Jorgenson. Oggi il Tour osserva la prima giornata di riposo a Tolosa, città simbolo della corsa sin dalla prima edizione del 1903. Da domani, si riparte da lì, con le grandi montagne pronte a scrivere la storia di questa edizione.

