Pronostico e statistiche Tour de France: Pogacar-Vingegaard

Il Tour de France entra nel vivo con una delle sue tappe più attese: la cronometro individuale di Caen. Dopo le prime frazioni, dominate da fughe e sprint che hanno visto protagonisti i migliori corridori, la corsa si prepara a vivere un momento cruciale. L’attenzione è tutta rivolta ai grandi nomi, in particolare a Tadej Pogacar, reduce da una storica centesima vittoria in carriera e in lotta serrata per la maglia gialla.

Le statistiche e le quote favoriscono Pogacar, ma Vingegaard è vicino

La quarta tappa del Tour de France ha segnato una svolta importante: sul traguardo di Rouen, Pogacar ha preceduto in volata Van der Poel e Vingegaard, centrando un traguardo simbolico e confermandosi tra i favoriti assoluti. Ora, con la classifica generale che vede Van der Poel e Pogacar appaiati a pari tempo, e Vingegaard distante solo otto secondi, la lotta per la vittoria finale si fa sempre più intensa.

Pogacar ha raggiunto quota 100 vittorie in carriera.

ha raggiunto quota 100 vittorie in carriera. Van der Poel mantiene per ora la maglia gialla.

mantiene per ora la maglia gialla. Vingegaard rimane in agguato, pronto a sfruttare ogni occasione.

La quinta tappa, una cronometro di 33 chilometri completamente pianeggiante con partenza e arrivo a Caen, rappresenta il primo vero spartiacque di questa edizione. Il percorso alterna tratti rettilinei e veloci a una seconda parte più tecnica, con curve e rotonde che metteranno a dura prova la concentrazione degli atleti. Non ci sono salite, ma ogni errore può diventare decisivo in una specialità dove contano potenza, precisione e gestione dello sforzo.

Le quote dei principali bookmaker riflettono questa situazione:

Atleta Quota vincente Tour Pogacar 1,30 Vingegaard 3,25 Remco Evenepoel 26,00 Almeida 51,00 Roglic 71,00

Il pronostico vede dunque Pogacar nettamente favorito, ma con Vingegaard pronto a ribaltare tutto, soprattutto considerando la sua grande esperienza nelle prove contro il tempo.

In conclusione, la cronometro di Caen rappresenta un banco di prova fondamentale per tutti i big del Tour de France. Le quote parlano chiaro: Pogacar guida i pronostici, seguito da vicino da Vingegaard e, più distanti, Evenepoel, Almeida e Roglic. Sarà fondamentale non commettere errori su un percorso che, pur essendo pianeggiante, richiede tecnica e concentrazione.

