Il Tour de France 2025 si avvia verso la sua conclusione: il 22 luglio, dopo l’ultima pausa prevista, si riparte con le ultime sei tappe del lungo circuito che sta tenendo compagnia agli appassionati di sport e ciclismo per tutto questo mese. Sono successe moltissime cose a partire dal 5 luglio e anche la settimana conclusiva promette di essere estremamente emozionante. Andiamo allora a vedere cosa è successo di particolarmente interessante fino a questo momento, chi è in testa alla classifica e che tipo di tappe ci aspettano da qui in avanti.

Tour de France 2025: cosa è successo finora

Le prime giornate del Tour de France 2025 si aprono nel segno di Mathieu Van Der Poel, che fa valere le sue carte da contender fino alla quinta tappa, quando la maglia gialla gli viene sfilata dall’inesorabile Tadej Pogacar, che la spunta del duello a distanza con Jonas Vingegaard. Lo sloveno mantiene saldamente la testa della classifica fino all’ultima tappa prima della prima pausa, quando a prendersi la maglia gialla è Ben Healy, che diventa il quarto irlandese della storia a riuscire in questa impresa.

Dopo la pausa si riparte dalla tappa Toulouse-Toulouse con ancora Healy in testa, ma il dominio irlandese sta per finire: Tadej Pogacar riprende la testa a partire dalla 12esima tappa e, sfruttando al meglio il trittico pireneico, si issa alla vetta del Tour. Un primato che, come vedrete a breve, sta ancora difendendo.

Tour de France 2025: la classifica

La classifica generale del Tour de France, quella che in sostanza indicherà il vincitore assoluto, premia il temporaneo primo classificato con la maglia gialla. Ecco l’ordine attuale:



1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) – 54h 20′ 44”, maglia gialla

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), +4’13”

3. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +7’53”

4. Oscar Onley (Picnic Postnl) +9’18”

5. Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels) +10’21”

6. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +10’34”

7. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +12’00”

8. Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +12’33”

9. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +18’26”

10. Ben Healy (EF Education-Easypost) +18’41”

Questa invece è la classifica riservata ai migliori scalatori:

Lenny Martinez – 60 punti Tadej Pogacar – 52 punti Thymen Arensman – 48 punti Jonas Vingegaard – 39 punti Michael Woods – 38 punti

Mentre per la maglia bianca, riservata al miglior giovane, i contendenti attuali sono:

Florian Lipowitz – 54h 28′ 37” Oscar Onley +1’25” Kevin Vauquelin +2’28” Carlos Rodriguez +10’33” Ben Healy +10’48”

Cosa aspettarsi dalle ultime tappe del Tour de France

La terza settimana si apre con la tratta Montpellier-Mont Ventoux, una tappa caratterizzata dal lunghissimo avvicinamento al Mont Ventoux: se nei primi 150 chilometri circa non dovrebbero accadere grossi eventi, l’arcigna salita al Monte Calvo – 16 km – sarà invece da seguire tutta d’un fiato. Si passa poi alla tratta per i velocisti, con cambi di direzione negli ultimi kilometri e possibile ingerenza del vento: si tratta della Bollène-Valence con i suoi 160 km. Il 24 luglio si terrà quella che è considerata la tappa regina di questo TDF, la Vif-Courchevel Col de la Loze: 171,5 km con quasi 5500 metri di dislivello e tre salite che non è sbagliato definire infernali: prima il Col du Glandon, poi discesa e Col de la Madeleine, a seguire picchiata discretamente lunga e infine la salita sul Col de la Loze, fino al traguardo. Albertville-La Plagne, il giorno dopo, sarà l’ultima vera e propria tappa di montagna e un banco di prova che potrebbe dire molto sulla classifica generale finale.

Arriviamo così alle ultime due tappe. La prima è la Nantua-Pontarlier, che preannuncia un tentativo di fuga importante per diversi dei contender, con un continuo saliscendi e due salite, anche se meno provanti rispetto a quelle che vi abbiamo appena raccontato. La seconda è la tanto attesa Mantes-La Ville-Parigi Champs Élysées, il gran finale: un tracciato splendido che ci dirà chi è il vincitore dell’edizione 2025 del Tour De France.

E a proposito di vincitore, a questo punto i favoriti rimangono sostanzialmente Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Florian Lipowitz. Anche se il distacco degli inseguitori dal leader sloveno sembra aumentare, ci sono ancora diversi scenari con cui fare i conti e molto può ancora essere scritto in questa emozionante competizione.

