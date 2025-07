Pronostico Tour de France, Pogačar-Vingegaard: statistiche e quote

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la sedicesima tappa, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo e dagli osservatori delle scommesse sportive. Il percorso, che si svolgerà martedì 22 luglio, partirà da Montpellier e si concluderà sul leggendario Mont Ventoux, promettendo emozioni e colpi di scena tra i grandi favoriti della generale. In questo articolo analizziamo le caratteristiche della tappa, i protagonisti più attesi e le quote più interessanti proposte dai principali bookmaker.

Mont Ventoux: statistiche, difficoltà e protagonisti attesi

La sedicesima tappa rappresenta un banco di prova fondamentale per chi punta alla vittoria finale. Dopo il secondo giorno di riposo, il gruppo dovrà affrontare:

171,5 km di percorso prevalentemente pianeggiante da Montpellier ;

di percorso prevalentemente pianeggiante da ; una salita finale di 15,7 km al Mont Ventoux con una pendenza media dell’ 8,8% ;

al con una pendenza media dell’ ; tratti iniziali oltre il 10% di pendenza, seguiti da un paesaggio lunare senza vegetazione fino ai 1.910 m di quota;

di pendenza, seguiti da un paesaggio lunare senza vegetazione fino ai di quota; un dislivello complessivo che supera i 2.900 m.

Questa tappa di montagna è considerata decisiva per la classifica generale e sarà seguita in diretta su Rai Sport e in streaming su Rai Play, oltre che su Eurosport tramite Discovery Plus.

Il finale sul Mont Ventoux sarà particolarmente selettivo: l’esposizione al vento e al sole, unita all’assenza di vegetazione, aumenterà la difficoltà e l’imprevedibilità della gara. Secondo gli addetti ai lavori e le principali piattaforme di scommesse, i favoriti per il successo di tappa sono Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard, attesi a una sfida diretta sulle rampe più dure.

GoldBet propone la vittoria di Pogačar come opzione principale;

propone la vittoria di come opzione principale; la giocata “ Lipowitz davanti a Vingegaard ” è quotata su Lottomatica ;

” è quotata su ; l’opzione “Gall davanti a Roglic” viene offerta da Sisal.

Le quote suggerite evidenziano come il successo finale possa dipendere da dettagli tecnici e dalla capacità dei corridori di gestire sia lo sforzo che le condizioni atmosferiche.

La sedicesima tappa del Tour de France 2025 promette quindi di essere uno snodo cruciale per la lotta alla maglia gialla. Oltre alle analisi tecniche, le quote dei bookmaker sottolineano il ruolo di primo piano di Pogačar e Vingegaard, ma non mancano soluzioni alternative come Lipowitz e Gall per chi cerca pronostici diversi.

Segui i nostri approfondimenti per non perdere aggiornamenti e analisi dettagliate sulle prossime tappe del Tour de France!