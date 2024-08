Angela Carini, svolta clamorosa per lei: la pagheranno 100mila dollari

Gossip. Angela Carini è finita al centro delle polemiche in seguito a quanto accaduto negli scorsi giorni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo essersi ritirata a soli 46 secondi dall’inizio del match con la sua avversaria, per Carini è giunta una notizia a dir poco incredibile. L’atleta italiana, infatti, riceverà 100mila dollari. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Musetti – Djokovic, parolacce in diretta: commentatori Rai scioccati (VIDEO)

Leggi anche: Paura per il famoso di Rai: morso da un ragno violino, portato d’emergenza in ospedale

Angela Carini, svolta clamorosa: la pagheranno 100mila dollari

Angela Carini riceverà un premio di 100mila dollari, come se avesse vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo avverrà nonostante il suo ritiro nel torneo olimpico contro l’avversaria Imane Khelif dopo soli 46 secondi. Questa decisione arriva in un contesto di controversie legate alla partecipazione della pugile algerina che era stata esclusa dal Mondiale 2023 dall’Iba. La Federazione internazionale di boxe aveva escluso Imane Khelif dal Mondiale perché aveva “cromosomi XY”, mentre secondo i test previsti dal Comitato olimpico internazionale i suoi valori rispettano le soglie stabilite per competere in campo femminile. In un lungo comunicato, il Cio ha contestato proprio quei test effettuati dall’Iba.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva