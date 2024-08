Gossip. Durante la gara Musetti – Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono volate nuove parolacce in campo, finite in diretta su Rai2. I commentatori, dopo essere rimasti inizialmente scioccati, hanno cercato di scherzare sull’audio e di spiegare il motivo per il quale il tennista italiano si sarebbe lamentato. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Musetti – Djokovic, parolacce in diretta: la reazione dei commentatori Rai

Nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto 2024, nuove parolacce sono arrivate in diretta su Rai2, dal campo, durante la sfida di tennis tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, iniziata alle ore 19:00. La gara di semifinale del torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è conclusa male per l’atleta italiano, battuto nel secondo set per 6-2 dall’avversario. Durante il primo set, Lorenzo Musetti si è lamentato della luce sul campo e il suo commento è stato sentito da tutti i telespettatori. È così nato un siparietto, diventato virale online, tra i due commentatori di Rai2, Luca Di Bella e Paolo Canè, che hanno scelto di non ripetere quanto avevano appena ascoltato.

