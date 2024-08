Grigliata di Ferragosto finisce malissimo: brutto incidente per un 55enne

Molti italiani a Ferragosto, come di consueto, hanno organizzato le classiche grigliate. A qualcuno però è andata molto male. Un 55enne è rimasto gravemente ustionato mentre preparava il barbecue per il pranzo con amici e parenti. (Continua…)

Leggi anche: Matrimonio finisce nel dramma, 24 persone intossicate: cos’è successo

Leggi anche: Tragedia in vacanza, si apre lo sportello dell’auto e finisce in strada: morto a 24 anni

Grigliata di Ferragosto finisce malissimo per un 55enne

La classica grigliata di Ferragosto è finita molto male per un 55enne, rimasto gravemente ustionato mentre preparava il barbecue per il pranzo con amici e parenti. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Doveva essere una giornata tranquilla e di festa, all’insegna dell’amicizia e del buon cibo ed invece si è trasformata in una vera e propria tragedia, che per fortuna è stata solo sfiorata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)