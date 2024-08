Home | Tragedia in vacanza, si apre lo sportello dell’auto e finisce in strada: morto a 24 anni

E’ stato sbalzato dalla macchina, poi l’impatto con l’asfalto non gli ha dato scampo. Un ragazzo di 20 anni è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto intorno alle ore 3.30 della questa notte (lunedì 12 agosto) sul lungomare di Torre Santa Sabina, nota località marina di Carovigno, in Puglia. Sulla tragedia indagano i carabinieri.

Si apre lo sportello dell’auto e finisce in strada: morto a 24 anni

Nella notte, sul lungomare di Torre Santa Sabina, in provincia di Brindisi, un ragazzo di 24 anni originario di Busto Arsizio e in vacanza con un gruppo di amici è morto dopo essere stato sbalzato dall’auto su cui viaggiava insieme alla comitiva.

La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Da quanto emerso finora, il giovane si trovava sui sedili posteriori di una Opel Corsa, insieme ad altri amici residenti in Lombardia con cui stava trascorrendo le vacanze in Puglia. Mentre il veicolo era in movimento, la portiera posteriore, in circostanze da appurare, si sarebbe aperta. Il giovane sarebbe finito rovinosamente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare. (continua dopo la foto)

La vittima

Immediata la chiamata ai soccorsi, purtroppo però, il giovane 24enne è morto davanti agli occhi degli amici, sotto shock. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il mezzo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato posto sotto sequestro. Di sicuro non ci sono altri veicoli coinvolti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli amici della vittima sono stati ascoltati dai militari per cercare di ricostruire i momenti che hanno preceduto la tragedia.

Il medico legale ha effettuato una prima ispezione del cadavere sulla scena dell’incidente. La salma è stata poi trasportata presso il cimitero di Ostuni, a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali esami autoptici.