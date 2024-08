Un vasto incendio è scoppiato nella giornata di ieri, domenica 11 agosto 2024. La Protezione civile ha ordinato l’evacuazione di diverse località, ma il rogo sarebbe ancora in espansione. Migliaia di persone sarebbero già state evacuate, mentre diverse case sarebbero state distrutte. (Continua…)

Leggi anche: Terribile incidente, bimba di 8 anni e la madre investite sulle strisce

Leggi anche: Incidente in piscina, gravissimo bimbo di 5 anni

Vasto incendio, migliaia di persone evacuate e case distrutte

L’incendio scoppiato nella giornata di ieri ha continuato a diffondersi nella notte e sta minacciando la storica città. I Vigili del fuoco e la Protezione Civile sono impegnati in una corsa contro il tempo per fermare le fiamme. La Protezione Civile ha ordinato l’evacuazione di diverse località. Addirittura il primo ministro ha interrotto le sue vacanze ed è tornato in città per affrontare la crisi. Almeno cinque città sono state evacuate a partire dalle prime ore del mattino di oggi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)