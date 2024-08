Matrimonio finisce nel dramma, 24 persone intossicate: cos’è successo

Gli ospiti faranno di certo fatica a dimenticare un evento del genere e purtroppo anche gli sposi. Circa 24 persone, tra gli invitati, hanno avuto a che fare con le conseguenze di un’intossicazione alimentare. Tutti gli ospiti avevano soggiornato nell’hotel a 5 stelle. Un’indagine è in corso per capire quale sia la responsabilità della struttura nel causare problemi di salute agli ospiti, alcuni dei quali non sono potuti tornare a casa perché troppo malati, mentre altri sono stati ricoverati e hanno dovuto pagare le spese mediche. (Continua dopo le foto)

Matrimonio da incubo a Cipro: 24 ospiti finiscono intossicati

Il dramma è avvenuto a Cipro e sono rimaste vittime di questa disavventura gli ospiti di un hotel a 5 stelle. Tutti coloro che hanno sofferto hanno mangiato per giorni il cibo presente nel buffet dell’hotel a 5 stelle, a Cipro, location prescelta per il ricevimento di nozze. Circa 24 persone hanno avuto una vera e propria intossicazione. Questi sfortunati hanno accusato sintomi quali vomito, diarrea, dolori addominali e febbre. A raccontare l’agonia è stata Charlotte, una cittadina britannica di 29 anni, era volata a Cipro insieme al marito Paul, di 40, per partecipare al matrimonio. (Continua dopo le foto)

Il racconto di Charlotte

Charlotte sperava di potersi godere una vacanza di lusso nell’isola mediterranea ma così non è stato. Lei, come tutti gli altri ospiti, hanno sospettato che il buffet non fosse proprio quello che un hotel a 5 stelle dovrebbe garantire. Gli ospiti hanno parlato delle pessime condizioni del buffet dell’hotel e del fatto che a più di qualcuno fossero venuti ragionevoli dubbi sulla qualità del cibo. Charlotte è stata male soltanto l’ultimo giorno, dopo la cerimonia, proprio quando sarebbe dovuta tornare nel Regno Unito. L’ultimo giorno è stata travolta da dolori addominali, febbre, mal di testa, diarrea e vomito, ha raccontato al New York Post. Mentre era in aeroporto è crollata e il medico le ha diagnosticato una gastroenterite. “Non sono mai stata così male, ma dovevamo assolutamente partire, altrimenti non sapevamo come fare, dovevamo tornare da nostro figlio piccolo. Ma giorni dopo stavo ancora male e il dottore ha detto che non potevo fare altro che mantenermi idratata”. Charlotte ha subito capito che il problema era il cibo dell’hotel.

