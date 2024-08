Meteo Ferragosto, allerta rossa in 5 regioni: ecco quali

Ci aspetta un ferragosto bollente con temperature sopra la media stagionale e tanta afa. Quindi non organizzate falò sulla spiaggia: ci pensa l’anticiclone africano Caronte, che ha raggiunto il suo apice di potenza, a portare le fiamme. Il picco tra oggi (lunedì 12) e mercoledì (14 agosto), con temperature che raggiungeranno livelli eccezionali in tutta Italia. Allerta rossa per 5 regioni, dove si supereranno i 40 gradi.

Allerta meteo

L’anticiclone africano inizia gradualmente a spostare i suoi massimi verso l’Europa orientale. Questo però non significa un’attenuazione del grande caldo perchè la massa d’aria si arricchirà di umidità e quindi anche con temperature di un paio di gradi inferiori, portando disagio fisico . Avremo ancora punte di 40°C in particolare al Sud. L’allerta per le ondate di calore, in alcuni casi rossa, interesserà diverse regioni. Previsto anche qualche temporale soprattutto nelle ore pomeridiane dovute al surriscaldamento del suolo, localmente anche intenso. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni previste per i prossimi giorni e soprattutto per la giornata di Ferragosto.

