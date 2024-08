Ferragosto da incubo, centinaia di italiani bloccati in aeroporto

Spiacevole avventura per centinaia di italiani, che hanno visto i loro piani per la giornata di Ferragosto andare in fumo. Famiglie, coppie, bambini piccoli, anziani e anche pazienti oncologici si sono trovati bloccati in aeroporto. Molti sono rimasti a dormire nella struttura nelle aree d’attesa. Un imprevisto dietro l’altro che ha trasformato la loro vacanza in un incubo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente all’alba, macchina distrutta: non c’è stato nulla da fare

Leggi anche: Angela Carini, finisce male dopo le Olimpiadi: insulti e sfottò

Madeira, volo per Roma cancellato: 200 italiani bloccati in aeroporto

Circa 200 passeggeri, per lo più romani, sono stati abbandonati a loro stessi nell’aeroporto di Funchal, nell’isola di Madeira, in Portogallo. Queste 200 persone sarebbero dovute rientrare a Roma Fiumicino nella giornata di Ferragosto ma qualcosa è andato scorso. Il volo WizzAir, a più riprese rimandato e infine cancellato, li ha trattenuti sull’isola costringendoli a spese non programmate. Molti hanno deciso di rimanere a dormire in aeroporto visto che il 15 agosto è difficile trovare una camera nell’affollatissima isola. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Grigliata di Ferragosto finisce malissimo: brutto incidente per un 55enne

Leggi anche: Sharon Verzeni, il padre del compagno Sergio Ruocco rompe il silenzio

Perché il volo è stato cancellato

Daniele, uno dei passeggeri rimasti a piedi, ha raccontato la sua disavventura. “Il volo era previsto per giovedì alle 19.35 (ora locale) e doveva atterrare alle 00.40 a Fiumicino. Il vento però era troppo forte e, come spesso accade sull’isola portoghese, l’atterraggio ha cominciato a tardare”, ha spiegato. Alle 21 è arrivato l’annuncio: il volo quel giorno non sarebbe partito ed è stato riprogrammato per il giorno seguente alle 11:15. Molti passeggeri quindi hanno dormito in aeroporto in attesa della partenza il giorno dopo. La mattina dopo arriva nuovamente un annuncio del ritardo del volo. Poi la comunicazione che alle 13:40 sarebbero dovuti finalmente partire, infine una nuova delusione. “Gli aerei quel giorno atterravano ma in una fascia oraria sfortunata, proprio tra le 13 e le 15, si è rialzato il vento”, le parole di Daniele. Il volo dunque è stato cancellato definitivamente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva