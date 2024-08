“Schianto subito dopo il decollo”: tragedia sui cieli italiani, precipita velivolo

Ieri, intorno alle 12:30, c’è stato un incidente aereo: un ultraleggero sarebbe caduto verticalmente durante la salita, schiantandosi nel prato vicino alla recinzione. Il pilota purtroppo sarebbe morto a causa del forte impatto. Aveva 71 anni. L’incidente ha scosso tutti. (Continua…)

Leggi anche: Incidente aereo in Italia: ci sono morti, il bilancio

Leggi anche: 14enne si sveglia dal coma dopo un mese dall’incidente: le sue parole

Incidente aereo, precipita velivolo

Un terribile incidente aereo ha sconvolto l’intera comunità. Un ultraleggero sarebbe caduto verticalmente durante la salita schiantandosi nel prato vicino alla recinzione e il pilota sarebbe morto nell’impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 e i vigili del fuoco per le manovre di soccorso, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno specificato come l’ultraleggero in questione sia un aliante monoposto e sia precipitato subito dopo il decollo finendo nel sedime aeroportuale, in prossimità della recinzione che delimita il terreno alla fine della pista. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)