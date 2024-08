Home | Incidente aereo in Italia: ci sono morti, il bilancio

Tragico incidente aereo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 agosto 2024, intorno alle 13. Un ultraleggero si è schiantato a terra. Da quanto riferito dai vigili del fuoco, il velivolo avrebbe preso fuoco nell’impatto con il terreno. Purtroppo le persone che viaggiavano a bordo del mezzo non sono sopravvissute all’incidente. (Continua dopo le foto)

Incidente aereo Terni, ultraleggero precipita e prende fuoco

Il tragico incidente è avvenuto a Maratta in provincia di Terni. Un aereo ultraleggero è precipitato al suolo dell’aviosuperficie “Alvaro Leonardi” di Maratta. Il velivolo di piccole dimensioni, che riporta la dicitura “Aeroclub Pescara”, pare fosse diretto a L’Aquila. Il mezzo era da poco decollato dove era giunto da Foligno per una sosta. Avrebbe superato la superstrada E45, precipitando a terra subito dopo, in un terreno adiacente la sede stradale. L’impatto è avvenuto precisamente alla fine della strada di Maratta, verso Narni poco dopo il parco Chico Mendez, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Fra i primi ad intervenire, sono giunti sul posto i volontari dell’associazione Prociv Collescipoli che erano in zona per la prevenzione incendi boschivi. Subito dopo sono arrivati anche gli operatori del 118, la squadra Volante della questura di Terni e la polizia Locale, oltre alle tre squadre del comando provinciale del 115. La squadra Mobile e la polizia Scientifica della questura si stanno occupando dei rilievi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche il vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore, e l’amministratore unico di Terni Reti, Alessandro Campi, società che gestisce l’aviosuperficie “Leonardi”. Chi sono le vittime dell’incidente?

