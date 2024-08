In questi giorni si è consumata una tragedia al largo di Palermo. Lo yacht Bayesian è affondato a mezzo miglio da Porticello (Palermo) poco prima dell’alba di lunedì scorso mentre imperversava una violenta tromba d’aria. Inizialmente erano sei le persone disperse nel naufragio: il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie; l’imprenditore britannico del settore Tlc Mike Lynch, fondatore della Autonomy, e la figlia diciottenne Hannah; il legale di Linch, l’avvocato Chris Morvillo e Nada Morvillo. Ora all’appello ne manca una sola persona. (Continua a leggere dopo le foto)

Bayesian, recuperato il quinto corpo: poi la notizia sull’ultimo disperso

Questa mattina, 22 Agosto 2024, come riportato da Il Post, la protezione civile italiana ha detto di aver recuperato il quinto corpo individuato il giorno precedente nel relitto della Bayesian, la grande barca a vela che lunedì mattina è affondata al largo di Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a est di Palermo. Gli altri quattro erano già stati recuperati dai sommozzatori mercoledì, mentre un altro corpo era già stato individuato e recuperato lunedì mattina, poco dopo il naufragio. Un’altra persona risulta ancora dispersa, e al momento il suo corpo non è stato trovato all’interno della barca. Per questo motivo le ricerche continuano senza sosta.

