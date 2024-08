Naufragio Bayesian, la moglie di Mike Lynch crolla: cos’è successo sulla barca

Varie. Naufragio Bayesian. Angela Bancares, moglie dell’imprenditore britannico Mike Lynch, è una delle 15 persone sopravvissute al drammatico naufragio dello yacht Bayesian, travolto da una tromba d’aria nelle acque di Porticello, vicino a Palermo. Attualmente in fase di convalescenza dalle ferite subite durante l’incidente, la donna vive con ansia l’attesa di aggiornamenti su suo marito e la figlia diciottenne, che risultano ancora dispersi dopo la tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole del capitano Borner

Naufragio Bayesian. Lo yacht Bayesian era di proprietà della società Revtom, registrata nell’isola di Man, e formalmente intestato ad Angela Bancares. Mike Lynch, noto imprenditore britannico, nutriva un profondo orgoglio per l’imbarcazione, tanto da metterla a disposizione dei suoi dipendenti come riconoscimento per i risultati raggiunti sul lavoro.

Il primo soccorso ai superstiti del naufragio è arrivato dall’equipaggio di una barca olandese ancorata nelle vicinanze. Il capitano dell’imbarcazione, Karsten Borner, ha raccontato come sia riuscito a mantenere la nave stabile durante la tempesta. “Quando la tempesta è passata, ci siamo accorti che lo yacht Bayesian era scomparso”, ha ricordato Borner. Notando un razzo di emergenza, lui e il suo primo ufficiale sono riusciti a localizzare i sopravvissuti, tra cui una madre e la sua bimba di un anno, e a trarli in salvo.

