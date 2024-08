Home | Terremoto in Italia poco fa: paura e gente in strada

Poco fa, erano le 9:53, è stato registrato un terremoto in Italia. I dati sono stati rivelati dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il terremoto ha avuto magnitudo 2.7 e la scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione, tanto che molte persone sono scese in strada. (Continua…)

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata avvertita in Italia poco fa, intorno alle 9:53. La notizia è stata ufficializzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Anche sui social, però, sono comparse molte segnalazioni. La scossa, infatti, è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione. Molti erano terrorizzati ed hanno deciso di riversarsi in strada per sicurezza. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)