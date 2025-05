Pronostico Fiorentina-Roma: statistiche e scenario per il terzo posto

L’ultima giornata del campionato di Serie A femminile si preannuncia decisiva e ricca di emozioni, con la sfida tra Fiorentina e Roma al centro dell’attenzione. Il match, in programma sabato alle ore 15:00, sancirà chi tra le due formazioni conquisterà il terzo posto in classifica, valido per la partecipazione alle competizioni europee. Dopo una stagione intensa, entrambe le squadre hanno vissuto momenti di grande brillantezza alternati a difficoltà, ma ora hanno l’opportunità di concludere al meglio il proprio percorso.

Statistiche e assenze: la Roma parte favorita ma dovrà lottare

La classifica attuale vede la Roma saldamente al terzo posto con 42 punti contro la Fiorentina che insegue, rendendo il match determinante per le ambizioni europee di entrambe. Le giallorosse, forti del vantaggio, possono accontentarsi sia del pareggio che della vittoria, mentre alle gigliate serve esclusivamente conquistare i tre punti per superare le avversarie. L’importanza della partita è ulteriormente accresciuta dalle assenze che colpiscono entrambe le formazioni, influenzando potenzialmente l’andamento del match.

Fiorentina : mancheranno le giocatrici Alice Tortelli e Agnese Bonfantini , entrambe squalificate dopo l’ultima gara contro l’ Inter .

: mancheranno le giocatrici e , entrambe squalificate dopo l’ultima gara contro l’ . Roma: dovrà fare a meno di Moeka Minami (squalifica) e delle infortunate Oihane Valdezate, Giada Greggi, Giulia Dragoni ed Eseosa Aigbogun.

Il precedente tra le due squadre suggerisce un confronto acceso: entrambe hanno già dimostrato in stagione di sapersi adattare e reagire alle difficoltà. La posta in palio alimenta i pronostici di un incontro equilibrato e combattuto, in cui la determinazione e la gestione delle pressioni giocheranno un ruolo fondamentale. Per la Fiorentina, l’accesso alle coppe europee sarebbe una conferma della crescita degli ultimi anni; per la Roma, invece, rappresenterebbe il riscatto dopo una stagione meno brillante del previsto.

La partita si inserisce in un contesto di grande fermento per il calcio femminile italiano, che vede la Juventus già laureatasi Campionessa d’Italia e l’Inter qualificata per la UEFA Women’s Champions League. Ora, il terzo posto è l’ultimo traguardo ancora da assegnare.

In sintesi, la sfida tra Fiorentina e Roma racchiude in sé il significato di una stagione intera, promettendo spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto. Le quote rispecchiano l’equilibrio: la Roma parte leggermente favorita grazie ai risultati precedenti e alla posizione in classifica, ma la Fiorentina ha tutte le carte per ribaltare i pronostici.

