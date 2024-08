Home | Terremoto in Italia, forte scossa di magnitudo 3.8 poco fa

L’Italia torna a tremare. Poco fa, intorno alle 15:31, è stata registrata una nuova scossa di terremoto. Stando ai dati diffusi dall’Ingv, la scossa ha avuto magnitudo 3.8 e la profondità stimata è di circa 27 km. (Continua…)

Leggi anche: Avvertito terremoto a Milano, poi l’assurda scoperta: cos’era in realtà

Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.1

Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.8

Una nuova scossa di terremoto registrata in Italia. È avvenuto poco fa, intorno alle 15:31. La profondità stimata è di circa 27 km. Poco prima c’è stata una scossa più o meno della stessa intensità e subito dopo altre di assestamento, ovviamente di intensità minore. La popolazione locale è impaurita, anche perchè non è la prima volta che accade in questa regione. Nelle ultime settimane si sono verificate diverse scosse di terremoto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)