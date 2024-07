Avvertito terremoto a Milano, poi l’assurda scoperta: cos’era in realtà

“Terremoto a Milano”, nella serata di mercoledì 24 luglio i residenti della città di Milano hanno fatto scattare l’allarme social dopo aver avvertito la terra tremare. L’evento ha dato luogo a momenti di angoscia espressi con moltissime segnalazioni sui social. Dopo qualche tempo però, è emersa la verità su quanto successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Milano, avvertite 3 scosse di terremoto: cosa succede

Momenti di spavento a Milano, quando mercoledì scorso diversi abitanti della zona hanno avvertito distintamente tre scosse di terremoto. L’evento ha allarmato moltissime persone che si sono collegate al social X per confrontarsi con i concittadini e cercare conforto nei minuti che hanno seguito le scosse.

Le segnalazioni sono state numerosissime e in molti casi sono state dirette al sito del INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). “Qui balla tutto”, “Sento alcune scosse di terremoto”, “Due scosse di terremoto nel giro di pochi minuti”, “Solo io ho sentito il terremoto a Milano?”, si legge tra i commenti degli utenti spaventati sui social. (Continua a leggere dopo la foto…)

Ho sentito solo io tre belle scosse di #Terremoto a Milano? — Roby Bach (@robybach) July 23, 2024

Milanesi impauriti, ma l’INGV non conferma il terremoto

Le segnalazioni hanno cominciato ad arrivare a raffica generando spavento tra i residenti “Tremava il divano”, si legge ancora su X, “Ho sentito tre scosse, cosa succede?”, “Qualcuno ha notizie di un terremoto a Milano?”, “Il pavimento trema”.

La situazione è rimasta nella confusione per diverso tempo ancor più dal momento che da parte del sito ufficiale dell’INGV non arrivava nessuna segnalazione di conferma (come invece è solito accadere in modo tempestivo nel caso di eventi sismici sul nostro suolo). Un’anomalia che presto ha fatto intuire che le scosse avessero ben altra origine rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento.

