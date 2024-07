Loano, Savona – grande spavento nella mattinata di questo mercoledì 24 luglio per un incidente avvenuto nella località balneare genovese. Il conducente di un furgoncino avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo per sfondare il dehor di un bar in cui si trovavano diversi clienti. Cinque tra questi sono stati travolti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Choc a Loano, furgoncino sfonda la vetrata del bar

Lo spaventoso incidente è accaduto questa mattina nella località balneare di Loano, in provincia di Savona dove un giovane alla guida di un furgoncino ha perso il controllo del veicolo, invadendo il marciapiede e sfondando e spazzando via il dehor del bar “Kriss”. Il mezzo avrebbe travolto cinque persone che si trovavano nei pressi, presumibilmente sedute a uno dei tavolini. La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare e saranno i rilievi degli agenti giunti sul posto a dare un riscontro. Ma vediamo nel dettaglio la dinamica del brutto sinistro e come stanno ora le persone coinvolte. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente a Loano, cinque persone travolte

Tutto è avvenuto intorno alle 8 del mattino di oggi, mercoledì 24 luglio, all’incrocio tra via Aurelia e via Trieste in località Loano (Savona). Dopo che il furgoncino ha improvvisamente sbandato sfondando il bar e travolgendo cinque persone, sono stati immediatamente allertarti i soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono arrivate in pochi minuti quattro ambulanze, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco che hanno subito soccorso le cinque persone travolte oltre al giovane alla guida del furgoncino. Il ragazzo ventiduenne sarebbe stato trovato in buone condizioni, ma ancora sotto choc per l’accaduto. Le cause che lo hanno portato a perdere il controllo del veicolo sono ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi che si sta facendo strada è quella di un improvviso malore.

