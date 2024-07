Lisa muore a 20 anni nel sonno, la scoperta del fidanzato: è giallo

Una ragazza di 20 anni è stata trovata morta nel letto in casa del fidanzato. La tragedia è accaduta nella notte di sabato 20 luglio 2024. Inutili i tentativi dei soccorritori: quando sono giunti sul posto hanno constatato che Lisa era morta già da qualche ora. Per capire esattamente cosa sia successo, è stata disposta un’autopsia sul corpo della ragazza. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Addio a Linda, chi era la ragazza morta annegata davanti al fidanzato

Leggi anche: Tragedia in mare: muore ragazzo di soli 28 anni

Ragazza morta a Livorno, era a casa del fidanzato: cos’è successo

Lisa è stata trovata morta in casa del suo fidanzato a Livorno. Secondo una prima ricostruzione fornita dal ragazzo, il giovane si è svegliato nella tarda mattinata, trovando la fidanzata esanime accanto a lui nel letto. Il giovane dunque ha immediatamente chiamato il 112, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. I volontari della Misericordia di via Verdi, intervenuti nella casa insieme al medico e all’infermiere del 118 sull’automedica dell’Asl Toscana nord ovest, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lisa era morta da almeno qualche ora. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Temporali e forti piogge minacciano l’Italia: cosa sta per succedere

Leggi anche: Cade dalla moto in autostrada e viene travolto: chi è la vittima

Chi era la vittima

Lisa Colangelo aveva 20 anni ed era originaria della Garfagnana ma residente a San Miniato, nel Pisano. La giovane aveva studiato al liceo linguistico Montale di Pontedera e dopo il diploma aveva iniziato a lavorare. La notte della tragedia era andata a dormire a casa del fidanzato. Il giovane non ha saputo dir nulla di quanto accaduto, riporta Il Tirreno. Quali sono le ipotesi avanzate dalla polizia sul caso?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva