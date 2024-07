Tremendo schianto, 15enne cade dallo scooter e muore

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore una 15enne è morta dopo una tremenda caduta da uno scooter. Scopriamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Arezzo, 15enne cade dallo scooter e muore: i fatti

Una tragedia ha colpito la comunità di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro, due paese in provincia di Arezzo in Toscana. Ieri, 22 Luglio 2024, come riportato da The social post, alle ore 18:50, una ragazza di 15 anni di Sansepolcro ha perso la vita in un incidente in motorino sulla strada provinciale 77 Tiberina, tra le due località. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe perso il controllo del suo scooter e, sbalzata dal mezzo, ha battuto la testa contro un cartellone stradale. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano e l’elisoccorso Pegaso 1, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La 15enne è deceduta sul colpo a seguito dell’incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

