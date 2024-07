Cortina, un gruppo di turisti a bordo della funivia Freccia nel Cielo sulla Tofana, ha vissuto un vero e proprio incubo quando per un guasto tecnico la cabina si è bloccata oscillando ad alta quota sul vuoto. Il video e il racconto dei presenti ricostruiscono quanto accaduto in quei minuti di terrore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Incidente a Loano, furgoncino sfonda il bar e travolge cinque persone

Leggi anche: Tv in lutto, l’attore muore dopo esser caduto dal balcone

Funivia Tofana, attimi di terrore

Sono stati momenti di autentico terrore, domenica scorsa, alla stazione di arrivo della funivia Freccia nel Cielo sulla Tofana di Mezzo. La notizia è stata riportata dal Corriere del Veneto. A Cortina, il tempo era incerto, ma molti escursionisti e turisti hanno comunque deciso di raggiungere la stazione ad alta quota. Verso le ore 16, quando le condizioni meteo hanno cominciato a peggiorare, molti dei turisti hanno pensato di scendere utilizzando la funivia ancora in funzione per raggiungere la stazione intermedia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Malore in campo durante la partita: il campione muore a 32 anni

Guasto alla funivia: la cabina si blocca e oscilla nel vuoto

Alla partenza della cabina della funivia Tofana però, il gruppo a bordo ha vissuto un vero e proprio incubo. La corsa si è interrotta quasi subito e in modo brusco. I passeggeri raccontano che per ben due volte si sono trovati ad avere la sensazione di precipitare nel vuoto. Da quanto viene riportato all’origine deve esserci stato un guasto tecnico. Il video ripreso dall’alto della stazione di monte mostra i minuti angoscianti in cui la cabina, in cui si trovavano ancora le 30 persone, oscilla nel vuoto, faticando a scendere.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva