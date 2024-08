Terremoto oggi in Italia: forte scossa, la situazione

In geofisica, il terremoto, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono costantemente all’interno della crosta terrestre provocando una lenta deformazione fino al raggiungimento del carico di rottura con conseguente liberazione di energia elastica in una zona interna della Terra detta ipocentro, tipicamente localizzato in corrispondenza di fratture preesistenti della crosta dette faglie. La branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia. In queste ore l’Italia è tornata a tremare. (Continua a leggere dopo le foto)

Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.9 a Cosenza

Una forte scossa di terremoto ha colpito oggi pomeriggio, 27 Agosto 2024, la Calabria. Secondo i rilievi Ingv, il sisma ha avuto magnitudo di 3.9 gradi della scala Richter con epicentro nel Mar Ionio Settentrionale, al largo della provincia di Cosenza. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutta la Calabria ma anche in Puglia. Diversi residenti hanno segnalato la scossa lungo tutta la costa cosentina e crotonese: “Sentito forte a Cariati” e ancora “Avvertita a Cirò Marina”. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indicato che la scossa di terremoto è avvenuta precisamente alle 14:47 ora italiana. L’ipocentro del fenomeno sismico è stato localizzato invece a una profondità di circa 35 chilometri.

