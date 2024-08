Home | Terremoto Italia, oltre 30 scosse in 24 ore: cosa succede

Varie. Terremoto. In Italia, nelle ultime 24 ore, si è registrato uno sciame sismico con oltre 30 scosse di diversa intensità. L’evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, spingendo molti a cercare informazioni e aggiornamenti. Le scosse, alcune delle quali avvertite distintamente in varie luoghi, hanno tenuto in allerta le squadre di emergenza e i sismologi, che continuano a monitorare attentamente la situazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Terremoto in Calabria, oltre 30 scosse in 24 ore

La terra continua a tremare in Calabria, con una serie di eventi sismici registrati nelle ultime ore nel territorio di Crotone. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha segnalato due scosse principali, rispettivamente di magnitudo 3.7 e 3.8, avvenute alle 15:22 e alle 15:31 del 12 agosto 2024, con profondità di 25 e 27 chilometri. Questi terremoti sono stati seguiti da un’intensa attività sismica con circa trenta scosse minori, con magnitudo compresa tra 2.0 e 3.3.

Lo sciame sismico è proseguito fino all’alba di oggi, 13 agosto 2024, mantenendo la popolazione in stato di allerta. L’ultimo evento rilevato, di magnitudo 2.0, si è verificato alle 06:50 a una profondità di 28 chilometri nei pressi di Cirò. Nonostante la frequenza delle scosse, al momento non si segnalano danni significativi, ma la situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti.

