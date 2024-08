Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4: paura tra la popolazione

Varie. Un terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso la popolazione, generando momenti di forte apprensione. Molte persone hanno avvertito distintamente la scossa, che ha fatto tremare edifici e oggetti nelle abitazioni. L’evento ha causato panico tra i residenti, spingendo molti a riversarsi all’aperto per cercare sicurezza. Le autorità sono pronte a intervenire, monitorando la situazione e rassicurando la cittadinanza sulla gestione dell’emergenza. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto in Italia, forte scossa di magnitudo 3.8 poco fa

Leggi anche: I consigli di un’hostess: ecco perché bisogna far rotolare una bottiglia sotto il letto in hotel

Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.4

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato rilevato nei pressi di Los Angeles, come riportato dall’United States Geological Survey. Al momento non ci sono segnalazioni di danni significativi. Il sisma ha avuto il suo epicentro vicino alla zona di Highland Park e la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione locale. Molti residenti di Los Angeles hanno reagito uscendo dalle proprie abitazioni e cercando rifugio all’esterno. Questo evento sismico si è verificato a pochi giorni di distanza da un altro terremoto, di magnitudo 5.2, che ha colpito la California meridionale, scossa che è stata percepita anche nella città di Los Angeles. Anche in quel caso, fortunatamente, non si sono verificati danni gravi né feriti. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, invitando la popolazione alla calma e a seguire le norme di sicurezza in caso di ulteriori eventi sismici.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva