I consigli di un’hostess: ecco perché bisogna far rotolare una bottiglia sotto il letto in hotel

Quando si arriva in hotel è bene far rotolare una bottiglia d’acqua sotto al letto. È il consiglio di Esther Sturrus, un’assistente di volo per la compagnia aerea olandese KLM. La hotest ha condiviso un consiglio che potrebbe rivelarsi prezioso per molti viaggiatori. (Continua…)

Fare rotolare una bottiglia sotto al letto in hotel: il consiglio della hostess

In un video pubblicato su TikTok, Esther Sturrus ha suggerito ai suoi seguaci una tecnica importante: quando si arriva in una stanza di hotel è consigliato far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto. Il trucco ha ricevuto grande apprezzamento da parte dei suoi follower e il video ha letteralmente spopolato in rete, tanto che molti hanno già iniziato ad usare questa tecnica. L’assistente di volo ha ovviamente spiegato anche il motivo che si cela dietro questa tecnica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)