Varie. Un terribile incidente stradale ha segnato un’altra tragedia sulle strade italiane, questa volta lungo la Riviera romagnola. Quella che doveva essere una giornata di relax al mare si è tragicamente conclusa con la perdita di una giovane vita. Nicolas Bartolini, un ragazzo di soli 26 anni, è rimasto vittima di un violento scontro avvenuto nella serata di domenica 11 agosto 2024 sulla Statale Adriatica, nel comune di Misano. L’incidente ha gettato nello sconforto la comunità locale, scossa dalla notizia della morte del giovane. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile incidente, tragico schianto in moto

Terribile incidente. Stando alle prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto intorno alle 20:30, nei pressi dell’incrocio con via Garibaldi. Nicolas Bartolini, 26enne di Saludecio, era alla guida della sua potente moto, una BMW RR, con la fidanzata di 19 anni sul sedile posteriore. I due stavano tornando a casa dopo una giornata al mare quando la loro moto si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero, che stava per immettersi in via Garibaldi. L’impatto è stato estremamente violento, tanto che la moto ha finito per colpire anche una seconda vettura, un’Audi Q2, che si trovava dietro alla Dacia.

