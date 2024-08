Covid, la variante che sta mettendo in ginocchio l’Europa: i rischi

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19. Da questo momento in poi per tutto il Mondo è iniziato un periodo di isolamento e lotta continua contro il virus. Grazie alla campagna vaccinale, la situazione è nettamente migliorata anche se una nuova variante sta mettendo in ginocchio l’Europa. (Continua a leggere dopo le foto)

Covid, nuova variante in Europa: tutte le news

La variante Xec è una nuova ricombinante del virus SARS-CoV-2 che sta attirando l’attenzione degli esperti per il suo potenziale impatto sul panorama globale delle varianti di Covid-19. Comparsa per la prima volta a Berlino a fine giugno 2024, questa variante si è rapidamente diffusa in Europa, Nord America e Asia, ed è ora considerata una possibile sfidante delle varianti dominanti attuali come KP.3.1.1 e i suoi discendenti. Come si legge su The social post, “Xec è un mix genetico di due varianti precedenti, KS.1.1 (una variante FLiRT) e KP.3.3 (variante FLuQE). Una mutazione particolare, la T22N, potrebbe conferire a Xec un vantaggio competitivo, rendendola capace di crescere più velocemente rispetto ad altre varianti. Mike Honey, un esperto di dati australiano, ha stimato che la variante Xec presenta un vantaggio di crescita del 3,8% al giorno (27% alla settimana) rispetto alle varianti JN.1, già note per essere particolarmente competitive”.

