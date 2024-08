A partire da domani, giovedì 29 agosto 2024, l’anticiclone africano tornerà a dominare la scena e porterà ad un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il sole tornerà a brillare su gran parte del territorio nazionale, accompagnato da un nuovo e significativo aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere o superare i 36-37°C in diverse località, specialmente nelle zone interne e nelle grandi città. Ma attenzione, lo scontro tra l’anticiclone africano e delle masse di aria fredda, potrebbero portare a fenomeni violenti come grandinate e temporali, in diverse zona: ecco dove. (Continua dopo le foto)

Meteo, grandine e temporali in arrivo: ecco dove

Il caldo continuerà a essere il protagonista anche nei prossimi giorni con l’anticiclone africano che non mollerà la presa su tutto il bacino del Mediterraneo. Le temperature continueranno a salire in tutta Italia e addirittura sfioreranno i 40 gradi in Sardegna. Tuttavia, le infiltrazioni di correnti nordorientali che dai Balcani hanno raggiunto il Mediterraneo centrale si scontreranno con la massa di aria calda provocando fenomeni localmente violenti come temporali, grandinate e forti colpi di vento soprattutto sull’arco alpino, ma soprattutto su quello appenninico e sulle pianure limitrofe, fa sapere Mario Giuliacci. (Continua dopo le foto)

Le previsioni meteo di mercoledì 28 agosto 2024

Al Nord il cielo sarà soleggiato. Dal pomeriggio sarà un po’ di variabilità sulle zone alpine e appenniniche con qualche breve rovescio fino a sera, più probabile sull’entroterra ligure centro-orientale. Stessa cosa al Centro: soleggiato con instabilità nel pomeriggio sull’Appennino con rovesci e temporali sparsi nelle zone interne di Toscana e Lazio, ma in esaurimento in serata. Anche al Sud nelle zone appenniniche e nelle zone interne della Sicilia aumenterà l’instabilità nel pomeriggio. In Sardegna soleggiato al mattino, lieve variabilità diurna sulle zone interne. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, punte di 33°C sulla Val Padana, 35°C sulle interne tirreniche, pugliesi e Basilicata. E domani?

