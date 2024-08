L’assegno unico per i figli è una misura a sostegno di milioni e milioni di famiglie italiane. Rappresenta un aiuto, ma anche una manovra abbastanza dispendiosa per lo Stato. È per questo motivo che la premier Giorgia Meloni vuole tagliare il bonus famiglia. (Continua…)

Cos’è l’assegno unico per i figli

L’assegno unico e universale è un beneficio economico per tutte le famiglie che abbiano figli a carico. Chi già beneficia dell’assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda, ma resta obbligatorio il rinnovo dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo. L’assegno unico e universale, infatti, viene erogato dall’Inps sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza. L’importo va da un minimo di € 54, 05 ad un massimo di € 189,20 al mese, per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 21 anni gli importi variano da un minimo di € 27 ad un massimo di € 91,90 al mese. Con la circolare Inps n. 41 del 7 aprile 2023 gli importi dell’assegno unico e universale sono stati rivalutati. La premier Meloni ha in mente un nuovo taglio al bonus famiglia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)