Giorgia Meloni scomparsa nel nulla, le ipotesi

Giorgia Meloni ha lasciato la masseria Beneficio, in Val d’Itria, dove si trovava per trascorrere qualche giorno di vacanza, questo è certo. Meloni non è più in Puglia: il servizio d’ordine formato da Digos, finanzieri, carabinieri e dalla scorta presidenziale è stato smantellato. Tuttavia al momento non si sa nulla della sua destinazione successiva. Dove si trova Giorgia Meloni? (Continua dopo le foto)

Giorgia Meloni ha lasciato la Puglia

Si sa con certezza che la leader di FdI ha lasciato la Puglia ma da 36 ore non si conosce la sua destinazione. Dov’è andata la Presidente del Consiglio? A chiederselo è Tommaso Ciriaco di La Repubblica. “Ne parla la politica si interrogano i ministri, anche i più vicini a Giorgia. L’ufficio stampa, sollecitato, non risponde o non fornisce dettagli. Meloni è scomparsa dai radar. Come volatilizzata”, si legge. Il giornalista ha fatto notare che le auto hanno lasciato la masseria pugliese dopo la mezzanotte e sul luogo non era presente alcun cronista. Inoltre non risultano voli di Stato dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, quindi la Meloni avrebbe viaggiato in macchina. Ma per dove? (Continua dopo le foto)

Giorgia Meloni scomparsa dopo la vacanza in Puglia, dov’è ora: le ipotesi

Ciriaco ha quindi suggerito 4 diverse ipotesi, tutte plausibili. La prima, è che Giorgia abbia raggiunto la sorella Arianna in Sardegna. “Sui social però non appare nessuna foto. Possibile che nessuno le abbia incrociate? Né arrivano indicazioni chiare da fonti della sicurezza sull’isola”, ha sottolineato il giornalista. La seconda ipotesi è che la Meloni si trovi all’Argentario, dove l’anno scorso aveva trascorso qualche giorno in barca. “Terzo scenario, la premier è andata in costiera amalfitana. Lo avrebbe promesso a dirigenti locali di FdI. Ma anche in questo caso, non risulta agli apparati di sicurezza regionali, né ad altre fonti”, si legge. Quarta ipotesi: un’altra meta possibile è l’Albania o la Grecia. Poi aggiunge: “Fonti ufficiose assicurano che Meloni nella giornata di ieri avrebbe fatto tappa a Roma. Questo presupporrebbe che abbia viaggiato in auto nella notte per la Capitale. E che da lì si possa muovere per raggiungere qualche altra località di vacanza”. Una cosa è certa: non è usuale che non si sappia dove si trova un Presidente del Consiglio.

