Guida contromano e travolge un’auto: orrore in autostrada

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ore un uomo guidando contromano sull’Autostrada A1 ha travolto un veicolo: i fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Autostrada A1, guida contromano e travolge un’auto: i fatti

Un uomo di 44 anni, originario di El Salvador, ha seminato il panico sull’Autostrada del Sole A1 nella notte di giovedì, guidando contromano per oltre sei chilometri in uno stato di grave alterazione alcolica. La sua folle corsa, come riportato da The social post, è terminata tragicamente con uno schianto frontale contro un’altra auto, all’altezza di Somaglia, in provincia di Lodi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è entrato in autostrada dal casello Basso Lodigiano, impegnando la carreggiata sud e dirigendosi verso nord, in direzione opposta al senso di marcia. Ad un certo punto è finito contro un’amore, alla cui guida si trovava una donna di 49 anni, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Cremona.

