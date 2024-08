L’amicizia è un tipo di relazione interpersonale, accompagnata da un sentimento di fedeltà reciproca tra due o più persone, caratterizzata da una forte carica emotiva. In tutte le culture, l’amicizia viene percepita come un rapporto basato sul rispetto, la sincerità, la fiducia, la stima e la disponibilità reciproca e spesso due persone si legano a tal punto da arrivare a condividere anche lo stesso tragico destino. Due amici sono morti allo stesso modo, mentre uno stava per partecipare al funerale dell’altro. Una storia, quella che stiamo per raccontarvi, che vi lascerà senza fiato. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Incidente aereo in Italia: ci sono morti, il bilancio

Leggi anche: 14enne si sveglia dal coma dopo un mese dall’incidente: le sue parole

Leggi anche: Bus contro auto, 13 morti e oltre 50 feriti: il drammatico incidente (VIDEO)

Leggi anche: Terribile incidente all’alba, macchina distrutta: non c’è stato nulla da fare

Va al funerale dell’amico ma muore in un incidente stradale

Due amici sono stati vittime dello stesso drammatico destino, morendo per un incidente stradale a pochi giorni l’uno dall’altro. La storia che stiamo per raccontarvi arriva dal Portogallo e vi lascerà senza parole. Come riportato da Leggo, Ilídio Maricato, un uomo di 66 anni, era in moto con la moglie sulla EN109, Figueira da Foz, Portogallo, per recarsi al funerale dell’amico e collega del Grupo Motard da Gândara, morto una settimana fa in un altro scontro stradale, e accompagnarlo così nel suo ultimo viaggio, unendosi al corteo funebre, quando è rimasto lui stesso vittima di un incidente stradale mortale.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”