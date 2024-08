Meteo, temporali e grandinate furiose in arrivo: ecco dove

In questi giorni si sta verificando l’ennesima avanzata dell’anticiclone africano che si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo. L’aria fresca degli ultimi giorni quindi sarà solo un ricordo: questo weekend un’ondata di calore con caldo afoso e temperature in aumento tornerà in tutta Italia. Tuttavia, c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: la forte calura aumenterà il rischio di forti temporali a causa anche dell’avvicinarsi di una perturbazione. Potrebbero verificarsi temporali e grandinate in alcune zone: ecco dove. (Continua dopo le foto)

L’anticiclone africano domina incontrastato sull’Italia

Siamo tornati al punto di partenza. L’ondata di maltempo che ha colpito il Paese lo scorso weekend ha portato una tregua dal caldo afoso che da tutta l’estate domina incontrastato. E se speravamo che il caldo intenso fosse finito ci sbagliavamo: l’anticiclone africano è tornato con un nuovo aumento delle temperature. Nelle ultime ore, in particolare, il caldo intenso ha ripreso vigore, estendendo nuovamente la sua influenza sul Bel Paese. Ma attenzione. Il forte riscaldamento in atto favorirà lo sviluppo di improvvisi temporali, localmente accompagnati da grandine. Dove? (Continua dopo le foto)

Meteo, temporali di calore in arrivo

Sono attesi per il weekend del 24 e 25 agosto 2024, dei temporali di calore. Si tratta di fenomeni che si formano a causa del forte riscaldamento del suolo: l’aria calda vicino al terreno sale rapidamente, formando nubi cumuliformi. Questi temporali solitamente durano da pochi minuti a qualche ora e sono molto localizzati. Possono tuttavia provocare piogge intense, fulmini e talvolta grandine. Quali sono le zone a rischio?

