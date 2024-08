Home | “Il comandante non la racconta giusta”: Bayesian, interviene proprio lui

Il caso della Bayesian è ancora avvolto nel mistero. Puro caso o coincidenza? L’opinione pubblica è divisa tra quelli che credono nella ricostruzione fatta poco dopo l’incidente e tra quelli che pensano che ci sia qualcosa dietro all’incidente. Anche la ricostruzione fatta dal comandante della nave convince poco. (Continua…)

Il caso della Bayesian

Lo yacht “Bayesian” è affondato a Porticello, vicino Palermo, mentre era fermo a poche centinaia di metri dalla riva. A bordo c’erano molte persone, di cui alcune sono state portate in salvo dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco, altre sette invece sono risultate disperse. Il caso continua a provocare discussioni e a sollevare interrogativi nell’opinione pubblica. A bordo, infatti, c’erano potenti magnati del tech, legati a quanto pare ai servizi segreti. La dinamica dell’incidente non convince, così come la ricostruzione del comandante della nave. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)