“Addio Anna Maria”: prima il rumor, poi la triste conferma: purtroppo è morta

Anna Maria Lugli è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari il 21 agosto 2024. Una notizia improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità di cui faceva parte. La scomparsa di questa figura di spicco ha lasciato un profondo senso di vuoto in tutti coloro che la conoscevano e che la ricordano per il suo impegno nel mondo della moda e per il suo spirito vivace. Anna Maria Lugli era conosciuta non solo per il suo talento nel settore della moda, ma anche per la sua personalità carismatica e il suo amore per la sua città. (Continua a leggere dopo le foto)

Pesaro, addio ad Anna Maria Lugli: figura di spicco della città

Anna Maria Lugli è morta ieri mattina, 22 Agosto 2024, presso l’ospedale San Salvatore all’età di 87 anni. La donna lascia quattro figlie: Giorgia, Camilla, Giovanna Uga e Micole. Aveva sposato Antonio Basile, commercialista, morto per un infarto fulminante sui gradoni delle vecchio palas di viale Marconi durante una partita di basket. Anna Maria era una delle donne che hanno segnato il mondo della moda, non solo di Pesaro. Da ragazza aveva partecipato al concorso Miss Marche. Era geniale perché nella sua boutique di via Morselli, all’angolo con via Branca, la borghesia di mezza provincia trovava i nomi emergenti del vestire bene, quei brand che poi sarebbero diventati un punto di riferimento mondiale: Ungaro, Kenzo, Jil Sander, gli abiti da sposa di Yves Saint Laurent e Valentino, fino ad arrivare alla Daks.

