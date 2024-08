Lutto nella moda italiana, ci lascia una grande: fatale una polmonite

Il mondo della moda piange l’importante collaboratrice. La donna è morta ieri, mercoledì 7 agosto 2024, all’età di 55 anni. Per 20 anni si era occupata con dedizione della famosa Maison fiorentina. In tanti la ricordano con affetto. Il marito ha raccontato la sua passione per il lavoro che ha svolto e ha ricordato il suo legame con la terra d’origine: la Toscana. (Continua dopo le foto)

Lutto in casa Gucci, è morta la manager Laura Manni

Laura Manni da anni lavorava come responsabile del team e-commerce di Gucci. La donna è morta ieri 7 agosto all’età di 55 anni. Era malata da tempo e se n’è andata a causa delle complicanze di una polmonite. Laura da tempo viveva a Scandicci col marito e i due figli. La donna ha lavorato per 20 anni per Maison fiorentina con dedizione e passione, finché la malattia glielo ha permesso. In tantissimi la ricordano con affetto. (Continua dopo le foto)

Il ricordo di Laura Manni

In ambito lavorativo, Laura si è sempre distinta. Lo testimoniano le tante parole di stima e affetto arrivate dai colleghi, rimasti attoniti di fronte alla notizia della sua scomparsa. “Era una persona speciale, una donna completamente dedita alla famiglia e al lavoro in Gucci. È stata responsabile dei servizi e-commerce per molti anni. Per oltre due anni si era trasferita anche a New York per proseguire i suoi impegni lavorativi. Con lei ho lavorato a lungo ammirandone sempre la grande passione e il grande impegno. La ricordo con molto affetto”, le parole di Micaela Le Divelec, ex amministratore delegato di Ferragamo ed ex numero due del board di Gucci. Anche il marito ha ricordato la sua passione per quello che faceva e l’amore per la sua terra.

