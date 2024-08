Varie. Violento scontro tra moto d’acqua. Il dramma è avvenuto nella giornata di domenica, 4 agosto 2024. La donna, 47 anni, era sul mezzo ad acqua insieme al marito 48enne quando è stata travolta dalla moto d’acqua guidata dalle figlie, due gemelle di sedici anni. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un lampione: muore giovanissimo

Leggi anche: Incidente choc, scooter schiacciato tra pullman e auto: cos’è successo

Violento scontro tra moto d’acqua: 47enne travolta dalle figlie di 16 anni

Terribile tragedia in Francia. Una donna di quarantasette anni ha perso la vita dopo che la moto d’acqua su cui viaggiava è stata travolta da un altro mezzo guidato dalle figlie, due gemelle di sedici anni. Il dramma è avvenuto nella giornata di domenica, 4 agosto 2024, nei pressi di Île aux Oiseaux, nel dipartimento della Gironda, secondo le informazioni riportate dalla stampa regionale, confermate da Le Parisien. Nell’incidente è rimasto ferito gravemente anche il marito di quarantotto anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Saint-André di Bordeaux. Per quanto riguarda le figlie, invece, sono state portate all’ospedale Pellegrin in forte stato di shock. Secondo quanto riferito da Frédérique Porterie, della procura di Bordeaux, “È stata aperta un’indagine per omicidio e lesioni colpose ed è stata affidata alla brigata nautica di Arcachon”. “Le indagini sono appena iniziatre”, ha aggiunto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva