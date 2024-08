Incidente choc, scooter schiacciato tra pullman e auto: cos’è successo

Varie. Incidente choc – Questa mattina, mercoledì 7 agosto 2024, intorno alle ore 10:00, a Roma, si è verificato un terribile incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto uno scooter, un autobus e un’auto, con lo scooter che è rimasto tragicamente schiacciato tra i due veicoli. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per determinare le cause esatte. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico. Scopriamo insieme quali sono le condizioni attuali delle persone che sono rimaste coinvolte nel terribile schianto che ha causato attimi di paura e terrore anche a chi si trovava alla guida degli altri due mezzi. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente choc, scooter schiacciato tra pullman e auto

Incidente choc. Questa mattina, mercoledì 7 agosto 2024, poco prima delle ore 10:00, uno scooter è rimasto schiacciato tra un pullman dell’Atac e una macchina. Il terribile incidente è avvenuto su Corso Francia a Roma in direzione via Flaminia. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e per gestire il traffico che ha subito rallentamenti. Con l’aumentare delle temperature e la bella stazione, l’utilizzo degli scooter è sempre più frequente. Purtroppo, però, anche il numero di incidenti stradali continua ad aumentare.

