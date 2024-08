Home | L’ultima truffa delle chiamate ai cellulari: non rispondete a questi numeri

Varie. L’ultima truffa delle chiamate ai cellulari. Fino a pochi giorni fa, uno dei prefissi internazionali più utilizzati era quello del Regno Unito (+44). Adesso tocca a quello del Portogallo, ma la sostanza rimane la stessa: si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa, rivolto in particolare a chi cerca un lavoro. Lo scopo è quello di estorcere dati sensibili per poi prosciugare il conto corrente delle vittime. Scopriamo insieme quali sono i numeri a cui prestare attenzione e non rispondere.(Continua a leggere dopo la foto)

L’ultima truffa delle chiamate ai cellulari: quali sono i numeri a cui prestare attenzione

L’inventiva dei pirati informatici, sempre dotati di una fervida immaginazione, non conosce sosta. A Trieste, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina ha avvertito la cittadinanza dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardo a un presunto sondaggio telefonico che, in cambio della sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria privata, prometteva sedute di fisioterapia gratuite attraverso un sistema di estrazione. Anche TIM, la compagnia di telefonia mobile più diffusa in Italia, con una quota di mercato del 27,9% a gennaio, ha appena avviato una campagna di sensibilizzazione. Lo spot, diffuso sulle principali emittenti radiofoniche nazionali e supportato da una pianificazione digitale e informazioni aggiuntive sulle fatture, mira ad aiutare gli utenti a riconoscere e segnalare le truffe telefoniche.

Solo nel 2023 i casi di truffe online trattati dalla Polizia postale sono stati 16.637, ovvero oltre 45 al giorno, con 3.610 persone indagate e somme sottratte per più di 139 milioni e mezzo di euro. Il 53% delle truffe si sono concentrate nel settore dell’e-commerce. Dal punto di vista economico, però, il peso maggiore è riconducibile al trading e agli investimenti online.

