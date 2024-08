Annarita uccisa in strada, la terribile confessione del marito – Ennesimo caso di femminicidio in Italia. Martedì mattina, intorno alle 9, una donna di 72 anni, Annarita Morelli, è stata trovata senza vita dentro la sua auto, a Fonte Nuova, in uno spiazzo in via Palombarese 222, alle porte di Roma. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Olimpiadi, Jacobs quinto nella finale dei 100: “La mia carriera non finisce qui”

Leggi anche: Nave di 21 metri prende fuoco e affonda in Italia: paura in mare aperto

Annarita Morelli uccisa in strada: la terribile confessione del marito

Il marito della vittima, Domenico Ossoli, 73 anni, ex autista della compagnia di autobus Troiani, avrebbe confessato l’omicidio: «Ho ucciso mia moglie», le sue parole entrando in una tabaccheria poco distante dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della donna. Annarita Morelli sarebbe stata uccisa dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola. (continua a leggere dopo le foto)

Annarita Morelli uccisa in strada: il corpo trovato in una Fiat Panda rossa

Il corpo di Annarita Morelli era all’interno della sua auto, una Fiat Panda rossa vecchio modello, nei pressi di un centro per anziani. Inutili i soccorsi del 118. A quanto si apprende, la coppia si stava separando. Le pratiche erano state avviate. I due avevano tre figli. Annarita Morelli pare sia stata uccisa mentre usciva da una clinica veterinaria. Aveva ritirato dei farmaci per uno dei gatti che aveva.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva