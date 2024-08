Home | Nave di 21 metri prende fuoco e affonda in Italia: paura in mare aperto

Un’imbarcazione della lunghezza di 21 metri ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti. È successo al largo di Tresino, tra Agropoli e Castellabate e in provincia di Salerno. A bordo del mezzo, due persone che hanno subito chiamato la Guardia Costiera. Nonostante le tempestive operazioni di spegnimento, la barca è affondata.

Nave di 21 metri prende fuoco e affonda

Una nave che si trovava nelle acque antistanti Tresino, tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno, ha preso fuoco improvvisamente. L’imbarcazione della lunghezza di 21 metri è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti. La Guardia Costiera di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Alessio Manca, è intervenuta tempestivamente riuscendo a trarre in salvo i due passeggeri a bordo prima che il natante affondasse. La barca dopo aver preso fuoco, è affondata adagiandosi sul fondale marino antistante Tresino ad una profondità di 102 metri. Sul posto sono intervenute, anche, una motovedetta SAR ed un battello classe Alfa. (continua dopo la fogto)

I passeggeri messi in salvo

Ieri mattina è stata inviata la motovedetta SAR CP 855 che, insieme al battello GC A98, si è diretta verso la colonna di fumo a circa 6 miglia dalla costa. Un’imbarcazione di 21 metri in legno era interamente avvolta dalle fiamme e i due occupanti presenti a bordo sono stati trasbordati in sicurezza sul battello GC A98 per il successivo sbarco nel Porto di Agropoli dove è stata allertata l’ambulanza per la necessaria assistenza medica. Nell’incidente non sono state riportate vittime o feriti gravi. Al momento non è nota la causa dell’incendio: le autorità continuano a indagare sull’accaduto. Si è continuato a monitorare il tratto di mare interessato dall’evento al fine di scongiurare un eventuale inquinamento con potenziale interessamento del tratto costiero.