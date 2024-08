Lo specchio in camera da letto provoca un incendio: fate attenzione a questo

Sam e Michael, una coppia di cittadini inglesi, hanno rilasciato un’intervista dopo aver vissuto una brutta esperienza. Nella loro abitazione è scoppiato un incendio e quando i vigili del fuoco gli hanno spiegato cosa ha provocato quel rogo, sono rimasti senza parole. I due non avevano idea di cosa sarebbe potuto succedere e ora che lo sanno hanno deciso di avvertire tutti del pericolo. L’incendio è scoppiato lo scorso 18 luglio. Ad un certo punto, Michael ha iniziato a sentire odore di bruciato. (Continua dopo le foto)

Specchio in camera da letto provoca un incendio

Lo strano fatto è avvenuto lo scorso 18 luglio nella casa della coppia a Rochester nel Kent, Regno Unito. È stato Michael ad accorgersi per primo che qualcosa non andava. “Stavo lavorando in ufficio, che è proprio sotto la stanza che ha preso fuoco, e sentivo odore di bruciato, ma delicato, come quando si brucia un toast. Ho controllato il ventilatore per vedere se si fosse surriscaldato, poi sono sceso a controllare se qualcuno stesse cucinando, e in quel momento ho sentito l’allarme antincendio scattare al piano di sopra”, ha raccontato l’uomo al NY Post. (Continua dopo le foto)

L’intervento dei vigili del fuoco

Quando è scattato l’allarme, Michael è corso a chiamare la moglie, un’infermiera inglese di 48 anni, ed entrambi sono corsi fuori dalla casa e hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco con due camion e hanno domato l’incendio scoppiato al terzo piano dell’abitazione. Nella sfortuna, Sam e Michael l’hanno scampata bella: la porta della camera da dove è partito il rogo era chiusa e questo ha evitato che il fuoco invadesse l’intera abitazione. Una volta concluso l’intervento, i vigili del fuoco hanno svelato ai proprietari che l’incendio è stato provocato da uno specchio. Cos’è successo?

